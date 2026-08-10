Квартиры в домах под реновацию продают с переплатой почти 2 млн рублей

Около 87% квартир в домах, участвующих в программе реновации, выставляются по завышенной цене — средняя переплата составляет 1,9 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Флип». Более трети таких объектов (39%) стоят выше рынка на 1–1,4 млн рублей, 19% — более чем на 2 млн рублей.

Гендиректор «Флип» Евгений Шавнев отметил, что главная причина завышения цен — продавцы заранее закладывают в стоимость будущую выгоду от реновации, на «премию» влияют предполагаемые сроки переселения и район. Он также сообщил, что квадратный метр в таких квартирах за пять лет подорожал в среднем на 115%, до 434 тыс. рублей, а за последний год рост составил 36% (в среднем по столице — всего 7%).

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов пояснил, что собственники чаще придерживают такие лоты до переселения, рассчитывая получить более дорогую недвижимость. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова добавила, что предпосылок для резкого удешевления пока немного, так как сроки переселения по части домов уже близки, и продавцы сохраняют возможность требовать премию.

Рост цен также связан с тем, что средняя квартира после переселения становится больше на 10–14 кв. м (на 16–35%), что добавляет 3–4 млн рублей к стоимости. Сейчас в Москве выставлено около 400 квартир в домах под снос против 550–600 годом ранее. Ситуация может измениться к 2028 году при выходе на рынок квартир из домов с более поздними сроками расселения, что потенциально может привести к снижению цен.

Напомним, что программа реновации, утвержденная в 2017 году, затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил удвоить темпы ее реализации.