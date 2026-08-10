На Усть-Илимской ГЭС заменили второй из шести главных силовых кабелей

На Усть-Илимской ГЭС энергохолдинга Эн+ выполнена замена маслонаполненных кабельных линий высокого напряжения на кабели нового «сухого» поколения. Это масштабное технологическое обновление — один из этапов текущей модернизации станции.

Линии высокого напряжения, проходящие в подземных кабельных галереях, являются ключевыми проводниками для транспортировки электроэнергии от генераторов к распределительным устройствам, откуда она уходит уже в энергосистему.

Всего их шесть – каждая представляет из себя трехжильный кабель, который находится в металлической трубе с масляной изоляцией под давлением. Эти кабельные линии эксплуатируются с момента пуска в эксплуатацию Усть-Илимской ГЭС, и поддержание их в исправном состоянии требует немалых производственных и экономических затрат.

Сейчас маслонаполненные линии меняют на кабели нового поколения с изоляцией из сшитого полиэтилена. Они отличаются более высокой устойчивостью к сибирским морозам и перепадам температур, износостойкостью, а также обеспечивают стабильную электропередачу даже при максимальных нагрузках. Также, после завершения проекта, из эксплуатации выведут 180 тонн изоляционного масла – по 30 с каждой линии. Это упростит обслуживание оборудования и сведет к нулю риск утечки масла в окружающую среду.

– Каждый завершенный этап – это важный шаг к повышению надежности и безопасности станции. Мы идем строго по графику: активный период монтажа сменяется этапом подготовки к следующей линии. Замена кабелей на современные «сухие» аналоги гарантирует, что ГЭС продолжит без сбоев обеспечивать электроэнергией жителей и крупные предприятия Приангарья, – Андрей Карпачев, директор Усть-Илимской ГЭС.

Проект по модернизации высоковольтных электросетей на Усть-Илимской ГЭС начали в 2024 году, за это время энергетики заменили две высоковольтные линии. Основные работы длятся с ноября по июль, а с августа по октябрь специалисты проводят закупку, доставку оборудования и готовят площадки к следующему этапу работ. Завершить модернизацию планируют в 2030 году.