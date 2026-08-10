Байкальский международный кинофестиваль имени Валентина Распутина пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

25-й Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени писателя Валентина Распутина пройдет с 14 по 22 сентября в Иркутске. Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступает генеральным спонсором мероприятия.

В конкурсной программе примут участие документальные, научно-популярные, анимационные, игровые и полнокупольные фильмы. В конкурсном отборе приняли участие 300 картин из 30 стран мира. Программа будет определена накануне фестиваля. В шорт-лист конкурса в этом году вошли 27 фильмов, отражающих наиболее актуальные проблемы взаимоотношения человека и природы в современном мире.

Жюри определит победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший полнокупольный фильм», а также присудит приз «Байкал» за остроту поставленной экологической проблемы. Кроме этого, будут присуждены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля «Человек и Природа» составит в этом году 500 тысяч рублей.

В программу события также включен Байкальский питчинг кинопроектов, серия мастер-классов и творческих встреч. Организаторами Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В.Г. Распутина выступают Иркутский областной кинофонд, ООО «ИркутскКино», АНО «Кинофорум».

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина был учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ и является на сегодня одной из старейших экологических киноплощадок России. Он проводится при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры региона, а также Президентского фонда культурных инициатив.

ИНК на регулярной основе поддерживает культурные мероприятия. По соглашению с министерством культуры Иркутской области компания реализует значимые культурные инициативы в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах.

Компания на постоянной основе поддерживает культурные инициативы на территориях своего присутствия, включая международный фестиваль «Байкальский талисман», «Ангара-Джаз» и многие другие культурные проекты. Два года подряд в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» на площадке Иркутского завода полимеров в Усть-Куте для сотрудников и местных жителей выступал знаменитый пианист Денис Мацуев.