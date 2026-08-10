Импорт новых легковых авто в России в июле вырос на 57%

В июле 2026 года общий объём импорта новых легковых автомобилей (до 3 лет) в Россию составил 44,4 тысячи единиц, что на 57% больше, чем в июле прошлого года. Официальные импортёры поставили чуть менее 23 тыс. машин (+55% год к году), альтернативные поставки выросли на 59% до 21,5 тыс. единиц.

Как отметил сооснователь агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков, почти половина альтернативного импорта поступает напрямую из Китая (46%), главным транзитным каналом остаётся Киргизия (31%).

В марочной структуре лидируют Mazda (15,1%) и Toyota (15%), в топ-5 также входят Volkswagen (6,6%), Nissan (6,3%) и BMW (6,1%). Первое место среди моделей удерживает кроссовер Mazda CX-5 (3031 шт.), на второе место вышел Nissan Qashqai (1087 шт.), на третье опустилась Toyota RAV4 (1057 шт.), в пятёрку также вошли Toyota Highlander и KIA Seltos. Доля автомобилей китайской сборки в альтернативном импорте составила 71%, доля машин мощностью до 160 л.с. — 54,4%.

Альтернативные поставки также идут через Японию (7%), Беларусь (6%) и Южную Корею (5%). В первой десятке марок также присутствуют Audi, Mercedes-Benz, KIA, Changan и Honda.

Ранее стало известно, что импорт легковых автомобилей с пробегом в июле составил 50,5 тысячи единиц, что на 7% превышает показатель июля прошлого года. За семь месяцев 2026 года в Россию ввезено 255,7 тысячи таких машин — рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.