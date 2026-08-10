Губернатор Иркутской области проведет прямую линию с жителями 18 августа

Губернатор Иркутской области анонсировал прямую линию с жителями региона, которая состоится 18 августа. В эфире телеканала «Россия 24» он ответит на актуальные вопросы, а на связи будут ответственные должностные лица для оперативных разъяснений.

«Прямой диалог с жителями Иркутской области – приоритет в моей работе. Я чётко знаю: для людей важно, чтобы их слушали и слышали. Поэтому регулярно читаю ваши комментарии в своих социальных сетях, передаю их в работу ответственным должностным лицам, контролирую исполнение и ответы. Также ежегодно провожу прямую линию с жителями региона, ведь многие хотят задать свой вопрос лично», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Вопросы можно оставить через платформу обратной связи и под постом в социальных сетях. Все обращения будут обработаны и проанализированы. Телефон для прямого общения будет опубликован в день эфира. Начало прямой линии запланировано на 19:00.