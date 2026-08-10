«Если увидите меня на коне, то это я еду в Москву»: Азамату Мусагалиеву подарили коня на фестивале в Иркутской области

Известный шоумен и капитан команды КВН «Камызяки» Азамат Мусагалиев стал участником курьёзного случая во время визита в Нукутский район Иркутской области. На фестивале «Унгинская баранина — энергия степей» он вместо ожидаемого подарка — двухлетнего коньяка — получил живого жеребца.

«Организаторы подошли, сказали: вам хотят коньяк подарить двухлетний. Я говорю, да, хорошо, спасибо. Потом подходит человек, говорит: хочу тебе подарить жеребца. А я не понял, коньяк же. И он говорит, коня, коня. У меня впервые в жизни такое. Я сейчас бегу сдавать билет. Если увидите меня на коне, то это я еду в Москву», — рассказал Мусагалиев.

Напомним, что «Унгинская баранина — энергия степей» — это ежегодный гастрономико-этнокультурный фестиваль, который проходит в Нукутском муниципальном округе Иркутской области в посёлке Новонукутский. Событие направлено на развитие местного овцеводства, сохранение традиций и привлечение туристов.