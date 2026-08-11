Везение нужно «отрабатывать». О чем спрашивали иркутские предприниматели на СберФесте

Настоящая магия форума происходит в диалоге, когда зал задаёт вопросы и получает живые, честные, и иногда неудобные ответы. Предприниматели не просто слушают, они примеряют услышанное на себя, ищут ответы на свои вызовы и готовы применять новые подходы уже завтра. Как быть с «потолком продуктивности», когда ИИ забирает рутину? Как привязать сильного кадра к бизнесу без передачи реальных долей на старте? Как бороться с «зашоренностью» лидера? И существует ли механика, позволяющая выйти из ступора? Об этом – в нашем специальном материале.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Искусственный интеллект: возможности, риски и границы

Про психический предел нагрузки:

— Здравствуйте! Я из тех, у кого нет платной подписки на ИИ, потому что у меня свой сервис с видеокартами. Но вопрос про «бутылочное горлышко», о котором вы говорили. Есть ли психический предел нагрузки, который AI очень быстро уберет? И что с этим делать?

Дмитрий Кибкало: Отличный вопрос. Когда AI берет на себя микрорешения, нам остаются только сложные, неалгоритмизируемые задачи. Но наш мозг устроен так: после сложной задачи хочется рутины, чтобы восстановиться. А тут вдруг оказывается, что сложное – за сложным. По себе скажу: очень быстро упираешься в потолок. Но ресурсоемкость это тренируемый навык, это прокачивается. Мой способ – выспаться и перезагрузить голову.

Дмитрий Кибкало.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Дмитрий Кибкало.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Дмитрий Кибкало.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Про деградацию от ИИ:

— Добрый день. Я тоже внедряю AI: сделал CRM, Task Tracker и прочее. Вопрос: считаете ли вы, что искусственный интеллект делает глупых людей глупее, а умных – умнее? Видите ли в команде тех, кто деградирует, используя AI для простых задач?

Дмитрий Кибкало: Про глупых мне сложно сказать, я стараюсь с ними не работать. Умных – точно делает умнее. Конечно, бывает, что человек осваивает ChatGPT и начинает бомбить нейрослопом вместо собственных мыслей. Такому можно подсказать, что это все видят. Умный сам быстро поймет. Если не понимает – значит, надо искать другого сотрудника.

Про деградацию выдачи и качество контента:

— Вопрос про ответственность за деградацию выдачи. Сейчас все пользуются большими языковыми моделями. Они обучаются на данных из интернета, но скоро большая часть контента будет генерироваться ими же. Мы получим усредненный результат и ухудшение качества. Что нам делать как пользователям?

Дмитрий Кибкало: Ответственность за использование ИИ всегда на предпринимателе. Мы платим своими деньгами. А что делать? Я уже говорил: наши данные – наше богатство. Если мы опираемся на общую модель, которая есть у 8 миллиардов человек, мы ничем не выделяемся. Наша задача – собрать свои данные и выстраивать контекст с опорой на них. Мы не меняем веса модели, но формируем качественный промт и контекст. Тогда получаем уникальный результат.

Найм, управление и работа с командой

Стас Асафьев.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Стас Асафьев.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Про найм и джоб-хоппинг:

— Вопрос про подбор людей. На что обращаешь внимание при принятии решения о найме, особенно в руководящую линию?

Стас Асафьев: Первый вопрос, который я задаю себе: «Готов ли я с этим человеком застрять в лифте на 24 часа?» Потому что если это прямой сотрудник, мне с ним работать по 8–12 часов в день на протяжении многих лет. Если по внутренним ощущениям «нет» – я даже не начинаю. Второе – компетенции. Мы не про дружбу, мы про работу. Есть позиция, есть задачи, есть требуемый опыт – давай рассказывай. Третье – ревью от всех предыдущих работодателей. Лично для меня человек, который часто меняет работу, – это странно. Я строю проекты так, чтобы люди работали там всю жизнь. Зачем мне брать того, кто уйдёт? Я понимаю, что на рынке есть джоб-хоппинг, когда люди считают, что нужно поработать везде и быть на связи со всеми. Я таких просто не беру. Это разрушает жизнь.

Игорь Стоянов.

СберФест 2026, Иркутск. Фото предоставлено организатором

Про управленцев-женщин и партнёрство:

— Вы рассказывали, что на роль управленцев лучше всего подходят женщины 40+, в разводе, с детьми и ипотекой. Если они захотят обучиться и открыть своё дело – есть план Б на этот случай?

Игорь Стоянов: У нас из управленцев рождаются партнёры. Они смелые, но не рисковые. Обязательства – ипотека, семья – не дают рисковать. С таким бэкграундом в свой бизнес с нуля не пойдёшь. Но они – сила. Поэтому мы даём им сначала фантомную акцию. Она работает, пока человек в офисе. Если уходит – исчезает. Потом мы разрешаем по себестоимости купить 5–25%. И управленец уже растит не только свой доход, но и бизнес в целом. Мы этот переход в партнёрство очень сильно поддерживаем. Уйти могут – это неизбежно. Но мы стараемся таких беречь. Что делать? У тебя должны где-то подрастать новые люди.

Про численность команды и фриланс:

— Скажите, пожалуйста, какая численность вашего коллектива? Они работают на постоянной основе, либо вы их подбираете под проект? И по каким критериям вы набираете людей в команду?

Илья Авербух: Вы знаете, я всё-таки ушёл от команды в классическом понимании. У нас есть костяк, но это больше в бухгалтерии. Есть я, который принимаю стратегические решения – каким будет мероприятие. А дальше мы набираем команду на фрилансе. Стараемся брать тех, кого я не понимаю. Звучит странно, но это так. Единомышленников у меня много, но с ними мы теряем время, потому что думаем одинаково. А я боюсь терять время. Поэтому в команду я беру ребят, которые говорят то, что мне кажется глупостью. Но я пропускаю это через себя. У них клиповое мышление, они мыслят чистой картинкой – чтобы работало. А мы, старшие, часто утяжеляем всё смыслами: «А почему это? А почему так?» А они просто знают, что это работает. Потому что люди достали телефон – это сейчас главный критерий успешности мероприятия. Хотя для меня, наоборот, человек должен быть настолько погружён, чтобы у него не было желания доставать телефон. Но я принимаю их логику. Поэтому формирую команду из фрилансеров, которые мыслят иначе, чем я.

Илья Авербух.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: Н. Понамарева

Про мотивацию творческих сотрудников:

— Я руководитель танцевального центра. Подскажите, как мотивировать творческих педагогов?

Илья Авербух: Творческие люди хотят что-то своё. Я бы давал им такую историю: может быть, раз в году большой концерт, где каждый покажет свой номер. Второе – конкуренция. Одно дело доказывать, что «всё держится на мне», а другое – когда все увидели, что вы их поддержали и дали им возможность. Творческие люди любят самостоятельность. Дайте им возможность проявить себя хотя бы внутри коллектива. Покажите, что вы не придерживаете их, что вы даёте им свободу. Если кого-то позвали ещё куда-то поставить – слава Богу. Тогда нет этого давления. Но финансы, конечно, никто не отменял.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

Личное развитие, преодоление плато и принятие решений

Про плато эффективности:

— Что делать, когда выходишь на плато по эффективности и не знаешь, куда двигаться дальше?

Стас Асафьев: Плато – это нормально. Не может быть постоянного роста и постоянной деградации. Рано или поздно динамика изменится. Главный принцип: нужно четко понимать свои личные правила и принципы, которые ты не переступаешь ни при каких обстоятельствах. Они становятся той ниточкой, которая проведет через период застоя. И главное: каждый новый день – это возможность быть чуть лучше, чем вчера. Неважно, большая динамика или маленькая. Я просыпаюсь и стараюсь сделать шаг: написать текст, снять видео, заключить сделку. Маленькими шагами двигаться вперед.

Про выход на новый уровень для эксперта:

— Я 100% эксперт, но не умею делегировать (швейное производство). Деньги зарабатываю – 300 тысяч, бывало и миллион, но нестабильно. Как мне двигаться дальше?

Игорь Стоянов: Миллион чистыми к концу года – это твой вызов. Я прямо вижу, как ты подскакиваешь, когда слышишь это. Но пока допрыгнуть тяжело, да? Подумай: чтобы у тебя стабильно был миллион, какие три-четыре вещи ты должна делать постоянно? Например, консультировать крупные компании, наладить своё производство, соединить себя как эксперта с двумя-тремя производствами и дизайнерами, сделать так, чтобы твои продукты производились постоянно. Ты всегда что-то изобретаешь. Если этот производственный процесс наладить, он будет тебя обогащать регулярно, а не время от времени.

Игорь Стоянов.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: Н. Понамарева

Про принятие решений для Индивидуалиста:

— Как Индивидуалисту принимать решение о входе в новый бизнес или вложения? Риски посчитаны, они есть, но как решиться?

Игорь Стоянов: Хорошая история. Я обычно раскачиваюсь в принятии решений и жду «окно возможностей». У меня есть треугольник: первое – у меня есть большая цель. Я на неё настраиваюсь как на магнитное поле. Даже если сомневаюсь, я точно знаю, что мне нужно. Цель выкристаллизовывается долго. Второе – я даю себе возможность раскачаться. Я разговариваю с людьми, провоцирую, вытаскиваю себя из кокона. Хожу в походы, конфликтую. Мне нужно услышать голос – свой или чужой. Третье – у меня всегда есть 3–4 сценария. Один – негативный, что не получится. И три рабочих. Я всё время провожу короткие эксперименты. И в какой-то момент остаётся цель, ты в раскачке – и срабатывает один или два эксперимента. Всё. Тогда я запрыгиваю на следующий уровень.

Как помочь близкому не выгореть:

— Я не предприниматель, а мой молодой человек только начинает свой путь. Я слушала ваше выступление три раза и постоянно слышала про выгорание. Как мне, человеку, который будет рядом, помочь ему не выгореть?

Игорь Стоянов: Ой, ты молодец! Как ему с тобой повезло! У тебя есть единственная возможность – быть с ним рядом. Моя первая жена помогала мне, когда я выгорел. Но я её не слышал. Ты уже суперчеловек, если ты рядом и понимаешь, и стараешься быть верным другом. Единственное, что ты можешь сделать, – найти для своей реализации занятость рядом с ним. Мы, предприниматели, в достигаторской логике редко слышим других. Но нам всегда не хватает рук. Если ты возьмёшь на себя часть ответственности, часть бизнеса – это непростой путь. Но тогда у него не будет шансов тебя не услышать. И в этот момент ты сможешь взять часть штурвала на себя.

Философия, риски и отношение к поражениям

Илья Авербух.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: Н. Понамарева

Про везение:

— Вы сказали про долю везения. Что посоветуете молодой компании (5,5 лет), где взять это везение? На что опираться?

Илья Авербух: Не хочется говорить банальности, но везёт тому, кто везёт. Базово – это так. Везение не приходит на ровном месте. Иногда оно может быть как карт-бланш – тогда его надо отрабатывать. Я живу с ощущением, что должен отработать за то, что мне повезло. Должен всё время работать, чтобы везение от меня не отвернулось. Ждать везения невозможно. Плакать, что «ему повезло, а я сижу в стороне», – бессмысленно. Наше дело – рассчитывать на себя. И тогда везение обязательно придёт.

Про травмы и управление рисками:

— Спорт жесток, там нередко случаются внезапные травмы. Как эта специфика научила вас управлять рисками в бизнесе?

Илья Авербух: Вы знаете, никак. Потому что травма – это данность. Мы каждый день просыпаемся и можем получить травму в любой ситуации, занимаясь спортом или нет. Нельзя думать о травме. Как только ты начнёшь о ней думать, ты будешь работать в полноги, начнёшь себя беречь. То же самое в бизнесе: начнёшь думать «а зачем я сейчас вложу всё, если отдачи не будет?» – и уже не вложишь. Как в теннисе: чем сильнее ударишь ты, тем сильнее вернёт соперник, потому что набрана энергия мяча. Если судьба сложилась так, что ты подвернул ногу и получил травму – значит, это тебе испытание, чтобы ты ещё больше окреп. Так и в бизнесе: если вдруг всё обнулилось – значит, это испытание.

СберФест 2026, Иркутск. Фото предоставлено организатором

Про стратегические сессии и поиск стабильности:

— Проводите ли вы стратегические сессии у себя в компании? Какие вопросы решаете? Есть ли вопросы, которые не решаются или повторяются?

Илья Авербух: Мы встречаемся, безусловно, по вопросу «что делать». Это бесконечный вопрос. Потому что все эти мероприятия – их заказывают, надо туда попасть, там миллион людей, которые тоже хотят это делать. Нет стабильности. Главный вопрос компании: как сделать так, чтобы параллельно мы могли заниматься творчеством, создавать спектакли, инвестировать – и при этом иметь какой-то стабильный бизнес, как пекарня. Почему пекарня? Потому что хлеб люди едят каждый день, его надо печь каждый день, он покупается. Это бесконечный процесс. А мы – про ивенты, про настроение. У нас то густо, то пусто. А чаще сейчас пусто. Я ищу эту форму. Катки, наследие – это форма бизнеса, который работает и даёт маржинальность творить. Мы постоянно штурмим: куда ещё направить? Но это сложно.

Про цирк дю Солей:

— А вы не думали сделать что-то похожее на цирк дю Солей? В России, мне кажется, не хватает такого.

Илья Авербух: «Цирк дю Солей» – это для нас как тройной тулуп для фигуриста: боль, обывательское понимание. Когда меня хвалят и говорят: «Вы почти как цирк дю Солей» – мне хочется ударить. Но знаете, мы думали, конечно. Это отдельная машина, отдельный завод. У такого завода должна быть своя большая база. Моя беда в том, что у меня нет таких средств, чтобы построить свой ледовый театр. Не забежать в ледовый дворец на день, что-то расставить и убежать, а построить площадку-магнит, куда все мечтали бы попасть. Как у цирка дю Солей. Надо начинать с ядра. Без него невозможно. У нас всё это получается только с помощью государства – как живут государственные театры. Нет ни одного такого коллектива, который бы сам выживал.

Игорь Стоянов.

СберФест 2026, Иркутск. Фото предоставлено организатором

Провокация от Достигатора:

— Мой вопрос изначально предназначался другому спикеру, но я думаю, вы сможете ответить на него более многослойно. Смотрите, сегодня один спикер говорил, что настоящий бизнес должен быть похож на универсал, который проедет и бездорожье, и ровную дорогу. Если вы поедете на Байкал, возьмёте праворульный грузовик – он хорошо заедет в гору, но никогда не разгонится до 370, как болид. Мой вопрос к вам как к серийному создателю: на каком уровне надо идти в мастерство, на каком – в эксперименты, на каком – в глубину?

Игорь Стоянов: Смотрите. Я не буду отвечать на этот вопрос. Я прокомментирую. Это логика достигатора. Достигаторы всегда обидчивые. У них всегда эго поцарапанное, с открытой кожей. Индивидуалист – тот, кто умеет слушать. Видишь, в чём проблема? Ты поговорил сам с собой. Если у тебя вдруг случится конкретный вопрос, тогда я отвечу. А пока уступим вот девушке, она готовилась.

Наталья Козлова.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: А. Фёдоров

История происхождения названия 4FRESH:

— Я не знакома с вашей компанией. Что значит Fresh и почему четыре?

Наталья Козлова: Это вообще самое главная история, потому что Fresh родился не так, как я планировала. Изначально это было агентство. К нам приходили заказчики, и однажды нам заказали магазин натуральной косметики. Название придумала девушка-заказчица. Но через полгода она приходит и говорит: «У меня что-то не получается, продайте его кому-нибудь». Мы продали ребятам, у них тоже не пошло. И вот тогда я подошла и сказала: «Ребята, давайте я попробую сама». Это был внутренний импульс, какое-то желание. И с этого момента он начал жить. Так что по сути оно не моё. Я могу придумать красивую легенду – что косметика со всех четырёх сторон света или что-то такое. Но правда проще: это просто приятное название, которому мы дали жизнь.

СберФест 2026, Иркутск. Фото: Н. Понамарева

Как начать снимать контент:

— Стас, смотрю тебя 10 лет. Вопрос: как начать? Я инженер, хочу снимать свою работу. Но не знаю, с чего начать.

Стас Асафьев: Почему ты хочешь заниматься этим? Потому что нравится? Отлично. Смотри, ключевая проблема сейчас – контента слишком много. С появлением нейросетей его станет ещё больше: нагенерили текст, повесили петличку, сказали – и пошло. Это всё потребительский контент, его легко подделать. А есть личный контент. Его невозможно подделать. За тебя его никто не сделает. В твоей жизни есть то, что тебя бесит, радует, удивляет, злит. Ты занимаешься тем, чем занимаешься, не просто так. Вот это и есть твоя уникальность. Честно говоря, люди не наблюдают за людьми просто так, на регулярной основе. Их цепляет личное. Поэтому мой совет: не пытайся делать «как все». Снимай то, что тебя по-настоящему трогает. И делай это каждый день маленькими шагами.

Про уроки спорта и поражения:

— Какой самый неожиданный урок лидерства вам преподнёс не бизнес, а спортсмен, с которым вы работали?

Илья Авербух: Если перефразировать, то спорт хорош тем, что приучает с детства к страшному слову – проигрывать. Мы не можем жить без поражений. Спорт помогает и выигрывать, и проигрывать. С детства ты понимаешь, что мир не рухнул. Ты пришёл, увидел, что ты десятый. Сначала думаешь, как подойти к маме, а она говорит: «Ты мой самый любимый, самый лучший». И ты начинаешь доказывать. Это важная составляющая. Все наши чувства – это тренировка. Второй раз проиграть уже не так страшно. А когда выиграл – понимаешь, что завтра можешь опять проиграть. Чем раньше ты начнёшь тренировать эту эмоцию, тем больше шансов выстоять в бизнесе. И к выгоранию это тоже относится. В моё время говорили не «выгорел», а «устал». «Выгорел? Иди выгорай, другие пока пройдут». Жёсткая политика, с которой меня растили. И она мне помогла. Даже сейчас, когда время меняется, когда новые чемпионы, а я для них уже «бородатый дядя, который шоу организовывает» – я продолжаю идти вперёд.

Наталья Понамарева

СберФест – бизнес-форум, организованный Сбером для поддержки предпринимателей в условиях экономической нестабильности. В ходе мероприятия представители банка и владельцы крупных компаний обсуждают стратегии выживания бизнеса, включая внедрение искусственного интеллекта, оптимизацию кадровой политики и управление финансами. Спикеры делятся личным опытом преодоления кризисов, подчеркивая важность дисциплины, цифровой грамотности и лояльности к клиентам. Особое внимание уделяется необходимости отказа от неэффективных процессов и поиску новых рыночных ниш.