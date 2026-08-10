Как Иркутск планирует застраивать Чертугеевский полуостров

Президент Союза строителей региона Виктор Ильичёв поделился планами по развитию ключевых территорий города.

«Союз строителей сейчас занимается проектом развития Чертугеевского полуострова: готовим концепцию, ведём переговоры с властью и бизнесом», — отметил он в интервью «Газете Дело». По его словам, без комплексного подхода этот район рискует превратиться в очередную хаотичную застройку. Главная цель — сохранить уникальное место для качественных проектов.

Проект комплексного развития Знаменского предместья также будет реализован разными игроками.

«Один застройщик не сможет комплексно освоить участок площадью более 600 гектаров из-за финансовых ограничений», — пояснил Ильичёв. Однако наличие свободных участков вне КРТ придаст дополнительный импульс застройке. Власти рассчитывают, что через 15 лет там появится современный жилой микрорайон.

Ещё одна перспективная локация под проекты КРТ — полуостров Кирова.

«Он находится на слиянии Ангары и Иркута и де-факто относится к центру города. Очень много говорят о сложных почвах, но с современными технологиями это решаемо. В центре города должна быть цивилизованная застройка, а не болото», – пояснил Виктор Ильичев.