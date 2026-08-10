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В Иркутск прибыли участники трансконтинентальной автоэкспедиции из Сингапура и Малайзии

В Иркутск прибыли участники российского этапа международной трансконтинентальной автомобильной экспедиции под эгидой бренда Discover Russia. В составе группы — 24 путешественника из Сингапура и Малайзии на 13 автомобилях, которые следуют по маршруту из Стамбула в Сингапур.

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«Участие Иркутской области в таком большом проекте является отличной возможностью продемонстрировать иностранным путешественникам туристический потенциал нашего региона и одновременно получить оценку существующей инфраструктуры. Полученные в ходе экспедиции результаты будут учтены при дальнейшем совершенствовании туристической и дорожной инфраструктуры», — отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

Экспедиция стартовала 23 июня и продлится 73 дня, до 4 сентября.

Участники прибыли в регион 8 августа из Красноярска, посетили Тулун, а 10 августа знакомятся с достопримечательностями Иркутска, после чего отправятся на Ольхон. 15 августа через Кяхту они пересекут границу с Монголией. Главная миссия — познакомиться с Россией, оценить потенциал въездного автотуризма и состояние инфраструктуры, включая дороги, навигацию, связь и платежные решения. Инициатор экспедиции — Автомобильная ассоциация Сингапура, российские партнёры — Минэкономразвития и Центр стратегических разработок, проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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