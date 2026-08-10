Индекс МосБиржи вернулся под 2300 пунктов на фоне геополитики

Индекс МосБиржи, который пытался пробить краткосрочный восходящий тренд от минимумов 24 июля и закрепиться выше, резко скорректировался после новостей о возможном визите американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву. Источник ТАСС сообщил об этом визите на следующей неделе, что вернуло индекс в район 2300 пунктов. Ожидание итогов переговоров будет поддерживать рынок, однако инвесторы сохраняют осторожный оптимизм из-за риска разочарования.

«Перед визитом Сенат США успел одобрить новые санкции против РФ», — отмечает источник, формализуя фактор давления.

В то же время неопределённой остаётся ситуация вокруг Ормузского пролива: цены на нефть подрастают лишь на скромные полпроцента, удерживаясь чуть выше $84. Важным фактором для рынка останется динамика рубля, который заметно ослабел на прошлой неделе. Также продолжается сезон отчётностей российских компаний, но поддержка реинвестирования дивидендов уходит.

Ожидается, что консолидация Индекса МосБиржи может продолжиться в диапазоне 2250–2300 пунктов.