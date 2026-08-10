Триллион на ЛЭП: кто заплатит за новые электросети России?

Правительство определилось с механизмом финансирования развития магистральных электросетей России до 2032 года. Инвестиции в строительство линий электропередач оцениваются более чем в 1 трлн руб. (с НДС), сообщает «Коммерсантъ».

«Инвестиции в строительство ЛЭП до 2032 г. оцениваются более чем в 1 трлн руб.», — добавляет издание.

Для этого компания «Россети» получит отдельную надбавку на оптовом энергорынке, которая будет взиматься с промышленных потребителей электроэнергии. Кроме того, вводится дополнительный повышающий коэффициент резерва мощности к стоимости услуг по передаче электричества и продлевается механизм компенсации потерь в сетях до конца 2032 года.

В самой компании уточнили, что доходы от новой услуги будут иметь целевой характер:

«Доходы от оказания данной услуги будут иметь целевой характер: правительство РФ будет контролировать распределение средств», — сообщили в «Россетях». Сроки действия механизмов будут зависеть от потребностей экономики и актуализироваться ежегодно.

Однако крупные потребители энергии опасаются снижения прозрачности регулирования.

«Новые нерыночные надбавки и ручной отбор проектов снижают прозрачность и предсказуемость регулирования, увеличивают нагрузку на промышленных потребителей», — отмечают в объединении «Сообщество потребителей энергии». Эксперты считают новый механизм разумным компромиссом для привлечения инвестиций, но предупреждают о рисках искажения ценообразования из-за манипуляций с тарифными коэффициентами.