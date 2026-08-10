В Иркутской области сошли с рельсов 11 порожних вагонов

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На перегоне Облепиха – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги 10 августа произошёл сход 11 порожних вагонов грузового поезда без опрокидывания.
Задержек движения пассажирских поездов не допущено, пострадавших нет.
«По предварительным данным, сегодня около 10.57 часов (местное время) на 4561 км перегона Облепиха – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда без опрокидывания», – отмечается в сообщении Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.