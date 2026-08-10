В России с сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до трёх лет. Соответствующий федеральный закон вносит изменения в статью 70 Трудового кодекса, передает РИА Новости заявление члена комиссии ОП по общественному контролю Евгений Машаров.

«Работодателям необходимо приготовиться: просмотреть свои типовые трудовые договоры на предмет условия об испытательном сроке и локальные акты, где упоминается про испытательный срок. При трудоустройстве необходимо запрашивать сведения о детях у матерей», — пояснил Машаров.

Он также добавил, что данная мера будет способствовать снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного отпуска по уходу за малышом и гарантировать ей стабильные условия труда.

Если работодатель всё же установит испытательный срок, это условие в договоре признают недействительным, а увольнение в связи с его непрохождением — незаконным.

Ограничение распространяется также на тех, кто воспитывает детей до трёх лет без матери. Ранее, до 31 августа 2026 года, аналогичный запрет действовал для женщин с детьми до полутора лет.

Ранее стало известно, что каждый седьмой декретный отпуск по уходу за ребенком в РФ оформляется на мужчин. В последние два года число таких декретов выросло почти в восемь раз — с 30 тыс. в 2023-м до 226 тыс. в 2025 году.