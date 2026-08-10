«Россия 90-х»: почему рынок ИЖС — это хаос и отсутствие инфраструктуры

По мнению президента Союза строителей Иркутской области Виктора Ильичева, рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) развивается стихийно.

«Сегодня рынок ИЖС — это совершенно хаотичный рынок, напоминающий Россию 90-х: он не регламентирован и с массой проблем, связанных с отсутствием социальной инфраструктуры и инженерных сетей», — прокомментировал он в интервью газете «Дело».

Президент союза отметил, что практически нет проектов, где крупный застройщик берёт квартал для малоэтажной застройки и успешно его реализует. Причина проста: «Нужно построить дороги, школу, детский сад, поликлинику. Если всё это вложить в стоимость дома, то она получится в пять раз выше, чем у соседа через дорогу, который построил дом „дикая бригада“». К тому же фактически обнулены программы господдержки инженерии.

Виктор Ильичев считает, что решать проблему нужно законодательно, привлекая банки к финансированию цивилизованных организованных посёлков.

«Тогда за этим рынком большое будущее, тем более что по статистике 64% россиян предпочли бы жить в частном доме».

Напомним, что по итогам 2025 года в Иркутской области было построено 1,935 млн кв. м жилья, из которых на долю ИЖС пришлось 1,589 млн кв. м.