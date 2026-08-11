«Продать — главная проблема»: почему иркутские застройщики не решаются запускать новые проекты

Президент Союза строителей региона Виктор Ильичёв рассказал «Газете Дело», что сейчас главный вызов для девелоперов — не построить жильё, а продать его. Даже локация объекта перестала быть решающим фактором.

«Борьба за дольщика настолько тонкая, что продуктологи и маркетологи стали одними из ключевых фигур в девелоперских компаниях», — подчеркнул он. По словам Ильичёва, специалистам нужно создавать такой продукт, который будет востребован через 4–5 лет, так как именно столько времени проходит от идеи до реализации проекта.

Серьёзные иркутские компании имеют по 4–5 разрешений на строительство, но не начинают новые стройки из-за страха не продать квартиры.

«Проектное финансирование может съесть прибыль или даже привести к убыткам. Такие проекты в Иркутске уже есть».

В результате предложение жилья продолжит падать не только на рынке многоквартирного жилья. Рынок индивидуального жилищного строительства тоже рискует сократиться с миллиона квадратных метров до 500–600 тысяч.

Напомним, что по итогам 2025 года в Иркутской области было построено 1,935 млн кв. м жилья, из которых на долю ИЖС пришлось 1,589 млн кв. м.