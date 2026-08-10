В Иркутской области медведи напали на скот и домашних животных в трёх населённых пунктах

В минувшие выходные в Иркутской области зафиксировано три случая нападения медведей на скот и домашних животных в населённых пунктах. Инциденты произошли в Нижнеилимском, Братском и Тайшетском районах, люди не пострадали.

В сообщении ГУ МВД по Иркутской области отмечается, что в посёлке Коршуновский Нижнеилимского района хищник сломал забор, напал на собаку и утащил её в лес. В селе Кузнецовка Братского района медведь пробрался на ферму и загрыз корову, а в селе Талая Тайшетского района набросился на трёх телят. Прибывшие полицейские и охотоведы обследовали территорию, но диких животных не обнаружили.

Сотрудники полиции предупреждают, что при обнаружении диких животных запрещается приближаться к ним, фотографировать или пытаться прогнать, а также рекомендуют позаботиться о домашних животных и скоте на придомовой территории.