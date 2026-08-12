Газификация Иркутска: мини-ТЭЦ спасут город от дефицита тепла?

Президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичёв считает газификацию одним из главных выходов из инфраструктурного кризиса.

«Мы основательно погрузились в тему газификации. Газ — это развитие и более дешёвые тепло с электричеством», — отметил он в интервью газете «Дело». По его словам, дефицит тепловых мощностей является серьёзным тормозом для строительства в Иркутске: свободных ресурсов у Иркутской ТЭЦ уже нет.

В качестве перспективного решения президент союза видит строительство небольших газовых котельных на один-два квартала.

«Это более экономичный вариант по сравнению со строительством огромной новой ТЭЦ, о которой говорят много лет. Но я думаю, это вопрос не ближайших лет — слишком велик объём инвестиций». Он добавил, что сейчас рассматривается схема теплоснабжения города именно на основе таких котельных, работающих на газовом конденсате.

При этом Ильичёв подчеркнул, что проблемы в Иркутске остаются:

Ливневая канализация: её модернизация потребует многих лет или даже десятилетия.

Электричество: остаётся давней головной болью застройщиков. Именно поэтому обсуждается идея, чтобы новые газовые котельные вырабатывали не только тепло, но и электричество.

Однако есть и хорошие новости: благодаря инвестициям в реконструкцию очистных сооружений правого берега, проблем с водой и канализацией в городе сегодня нет. Левобережные сооружения запроектированы, но ждут федерального финансирования.