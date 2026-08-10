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52% иркутян поддержали запрет испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приёме на работу женщинам с детьми до трёх лет (а также иным опекунам при отсутствии матери). Опрос SuperJob показал, что 52% экономически активных жителей Иркутска поддерживают эту меру.

Среди поддержавших инициативу звучат мнения:

  • «Я поддерживаю, но из-за этого будут менее охотно брать женщин на работу»;
  • «Считаю, что испытательный срок вообще следует отменить».

Противники же отмечают:

  • «Мне кажется, что испытательный срок нужно оставить, потому что люди разные приходят устраиваться на работу»;
  • «Испытательный срок устанавливается для того, чтобы выявить истинные навыки соискателя»;
  • «Испытательный срок дисциплинирует работника»;
  • «Законы должны быть одинаковы для всех».

Женщины поддерживают инициативу чаще (56%, среди имеющих детей — 65%), чем мужчины (48%). Граждане от 35 до 45 лет одобряют нововведение чаще, чем более молодые или старшие респонденты. Среди родителей детей до трёх лет сторонников оказалось 69% (матери — 76%, отцы — 62%). При этом работодатели инициативу не оценили: 30% — за, 35% — против, 35% затруднились с ответом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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