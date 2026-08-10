В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 ранены

В результате атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек, ранения получили 39 человек, сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале. Все службы продолжают работать, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы продолжают работать, ситуацию держим на постоянном контроле», — написал Беляев.

Напомним, что в Нижнекамске расположен Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших и наиболее технологичных нефтеперерабатывающих заводов в России. Объект входит в группу компаний «Татнефть».