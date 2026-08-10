Банк России рекомендовал реструктуризировать кредиты предпринимателям, пострадавшим от терактов

Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие в результате террористических актов на логистических, складских, производственных, торговых и офисных объектах. Предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов независимо от права на кредитные каникулы.

В информационном письме Банка России отмечается, что кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям и рассматривать реструктуризацию как самостоятельную меру поддержки бизнеса. При этом следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, не требовать досрочного погашения кредита и оперативно направлять заемщикам уточненный график платежей. Также подчёркивается, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.