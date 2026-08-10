Сбер запустил образовательный кредит на обучение по любой специальности

Сбер в преддверии нового учебного года запустил образовательный кредит для поступающих на специальности, которые не входят в перечень программы государственной поддержки. Новый продукт предусматривает льготные платежи во время учёбы. Теперь оформить кредит на обучение в вузе или колледже можно по любой специальности. Сегодня в Сбере оформляется более 85% образовательных кредитов в стране, поэтому банк последовательно расширяет возможности финансирования для студентов, которые выбирают разные специальности и форматы обучения.

По данным Сбера, в 2025 году около 75% образовательных кредитов было оформлено для получения высшего образования, ещё 25% — среднего профессионального. В 2026-м структура спроса начала меняться: по первым результатам приёмной кампании доля кредитов на обучение в колледжах выросла примерно до 40%, а на обучение в вузах — снизилась до 60%.

С 2026 года образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% доступен для приоритетных направлений подготовки и специальностей из утверждённого перечня. В него, в частности, входят программы в области медицины, информационных технологий, инженерии и педагогики. Для обучения по другим направлениям, включая экономику, юриспруденцию и связи с общественностью, Сбер разработал новый образовательный кредит на рыночных условиях с льготными платежами в период обучения.

Оба продукта объединены в единый клиентский путь в СберБанк Онлайн. Пользователю достаточно указать код специальности из договора с учебным заведением — система автоматически проверит, входит ли направление в перечень, и предложит доступный вариант кредитования. В приложении можно рассчитать будущие платежи, подать заявку, загрузить договор и квитанцию, подписать кредитный договор и получить подтверждение перевода средств в учебное заведение.

Во время учёбы по новому продукту действуют сниженные платежи. Общий срок кредитования складывается из продолжительности обучения и последующих 15 лет. Полностью или частично погасить кредит можно досрочно в любое время.

«Образовательные траектории становятся разнообразнее, мы видим спрос на самые разные направления — от юриспруденции и экономики до медицины и IT — и хотим, чтобы для каждого из них было доступное решение. Новый продукт закрывает этот запрос: студенту не нужно самостоятельно разбираться в условиях разных программ — СберБанк Онлайн проверит специальность, подберёт подходящий вариант и проведёт пользователя по всему пути — от расчёта платежей до перевода средств учебному заведению», — Дмитрий Блинов, директор дивизиона «Товарное кредитование» департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.

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