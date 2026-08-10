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Сбер расширяет поддержку селлеров, пострадавших от инцидентов на складах Wildberries

Сбер объявляет о расширении пакета поддержки предпринимателей, чьи товары и бизнес пострадали в результате инцидентов на складах Wildberries. Банк предоставляет комплексный доступ к финансовым, юридическим, бухгалтерским, налоговым и консультационным сервисам, чтобы помочь минимизировать последствия и сохранить дело.

В индивидуальном порядке бизнесу могут быть доступны льготы по расчётно-кассовому обслуживанию, скидка на проведение международных платежей, покупку и продажу валюты. Для этого необходимо обратиться по номеру 0321 с соответствующим запросом. Пострадавший бизнес может получить специальное предложение по расчётно-кассовому обслуживанию до 31 декабря 2026 года, а также получить индивидуальные условия за пакеты услуг, подписку Бизнес Прайм и дополнительные опции.

Предпринимателям предлагается бесплатный сервис по созданию интернет-магазина под ключ без привлечения разработчиков. Он поможет усилить продажи и открыть собственную торговую площадку для прямого взаимодействия с покупателями. Нейросеть самостоятельно сформирует инфраструктуру, изображения и тексты. Карточки товаров можно перенести с маркетплейсов, а эксперты банка настроят все бизнес-процессы — от запуска рекламных кампаний до организации доставки, чтобы предприниматель мог сразу начать принимать заказы и оплату.

Помимо этого, банк сохранил историю остатков товаров на пострадавших складах. Информация доступна в IT-продукте на платформе Сбер2В Онлайн-продажи (InSales) для клиентов, использующих активные API-ключи. Дополнительная выгрузка данных не требуется — все сведения готовы к использованию для подачи заявок и восстановления учёта утраченных позиций.

Также в рамках запущенной программы предприниматели могут получить бесплатные юридические консультации и экстренную правовую поддержку. Специалисты помогают в подготовке и подаче заявлений в ФНС для получения отсрочки по налоговым платежам. Для усиления правовой защиты бизнеса действует скидка на комплексное юридическое сопровождение. Также доступны консультации по бухгалтерии и налогам. Обратиться за любой из них можно по единому номеру 0321 или онлайн в интернет-банке СберБизнес.

«В ситуации, когда бизнес сталкивается с внешними вызовами, наша главная задача — быть рядом и предлагать реальные инструменты, которые помогут предпринимателю сохранить дело. Мы уже масштабно стартовали и активно поддерживаем пострадавших предпринимателей — на сегодняшний день в Сбер подано около 2 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов. Мы видим востребованность этой поддержки и понимаем, как важно для бизнеса быстро получать помощь. Именно поэтому сейчас мы вводим новые меры, стараемся быть максимально оперативными и гибко подстраиваться под потребности каждого клиента. Расширенный пакет мер включает финансовую реструктуризацию, технологические решения и доступ к экспертной помощи. Уверен, что большим подспорьем для пострадавших селлеров станет наш сервис по созданию интернет-магазина под ключ — он позволит выстроить прямые продажи клиентам и открыть новые каналы сбыта. Это альтернативный сценарий для усиления продаж и возможность быстро перезапустить бизнес на собственной платформе. Мы делаем всё, чтобы каждый предприниматель мог оперативно получить необходимую поддержку и поэтапно возвращаться к стабильной работе», — Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

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Сбер продолжает приём заявок на реструктуризацию кредитов. Обратиться можно в интернет-банке СберБизнес в разделе «Кредиты» через кнопку «Реструктуризация». Каждое заявление рассматривается индивидуально с учётом финансового состояния клиента.

Все перечисленные инструменты поддержки и форма для подачи заявки собраны на сайте Сбера, где каждый пострадавший предприниматель может оперативно получить необходимую помощь.

Дополнительные варианты поддержки бизнеса, а также перспективы развития предпринимательства в новых условиях Сбер обсудит в рамках деловой программы Восточного экономического форума. На площадке ВЭФ традиционно уделяется особое внимание вопросам устойчивости и технологического суверенитета малого и среднего бизнеса.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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