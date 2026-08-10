Популярность страхования от клеща в Иркутской области выросла на 73%

Клещи особенно активны дважды в год: в мае-июне и августе-сентябре. Специалисты СберСтрахования проанализировали спрос на защиту от последствий их укусов. За период с января по июнь 2026 года число застрахованных по этой программе жителей Иркутской области превысило 39 тысяч. Это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иркутская область вошла в число регионов с наибольшим количеством клиентов, защищённых таким полисом (8%), уступая только Красноярскому краю и Новосибирской области (по 9%). Также много застрахованных отмечено в Москве, Челябинской и Свердловской областях (по 6%), Алтайском крае (5%), Санкт-Петербурге, Кемеровской и Московской областях (по 3%).

«Клещи являются переносчиками опасных болезней: энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе со слюной паразита, важно не пытаться снять его самостоятельно и оперативно обратиться к врачу. Однако, по нашей статистике, только при каждой второй консультации у специалистов есть возможность исследовать клеща и определить, мог ли он заразить человека. Чаще всего в прошлом году за медицинской помощью из-за укуса обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей», — Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования.

«Иркутская область традиционно относится к регионам с высокой активностью клещей, поэтому вопрос защиты от последствий укусов здесь особенно актуален. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемиологического сезона 2026 года в регионе зарегистрировали 19,8 тысячи обращений за медицинской помощью — почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно помнить, что опасность может подстерегать не только во время длительных походов в лес: риск сохраняется на дачных участках, в парках и во время обычных прогулок на природе. Мы видим, что иркутяне всё чаще выбирают страховую защиту как способ заранее подготовиться к возможным последствиям укуса клеща и получить необходимую поддержку, если это произойдёт», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка.