Продажа билетов на XXI Международный фестиваль «Звёзды на Байкале» стартует завтра, 11 августа

XXI Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» состоится в Иркутске с 6 по 17 сентября. Фестиваль объединит известных музыкантов с мировым именем. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев.

«С момента первых „Звезд на Байкале“, проведенных нами в 2004 году, Иркутск стал по-настоящему музыкальным городом», — отметил он. Концерты пройдут на двух площадках:

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского;

Иркутская областная филармония. Учредителями выступают Правительство Иркутской области и Министерство культуры региона.

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина подчеркнула культурную значимость события:

«Проведение фестиваля является ключевым событием в культурной повестке Иркутской области». Она отметила вклад Дениса Мацуева как идейного вдохновителя и художественного руководителя, благодаря которому фестиваль приобрёл статус устойчивого бренда.

В программе этого года:

Выступление Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением звёздных дирижёров (Александр Сладковский, Дмитрий Юровский).

Концерт Национального филармонического оркестра России под руководством маэстро Владимира Спивакова с участием Хиблы Герзмава и самого Дениса Мацуева.

Мировая премьера балетной постановки Екатерины Шипулиной и Олега Габышева вместе со Страдивари-ансамблем.

Участие лауреатов престижных конкурсов, включая победителей Grand Piano Competition и конкурса Чайковского.

Денис Мацуев выступит не менее чем в семи концертах, включая сольный вечер и закрытие фестиваля.