«Байкал-Энергия» стала «Байкальскими Соколами»: иркутская команда возвращается в Суперлигу под новым именем

Хоккейный клуб из Иркутска официально возвращается в чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Об этом сообщил член исполкома Федерации хоккея с мячом России Евгений Зенкин на пресс-конференции, отметив чемпионство команды в Высшей лиге прошлого сезона как главный фактор возвращения.

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«Команда сделала невозможное», — подчеркнул он, поблагодарив болельщиков за поддержку.

В связи с возвращением руководство клуба приняло решение о смене названия: теперь иркутский коллектив будет называться «Байкальские Соколы».

Заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков отметил, что возвращение было совместным решением губернатора Игоря Кобзева и региональных властей:

«Мы все вместе заинтересованы, чтобы клуб играл и побеждал». Он также добавил, что регион продолжит оказывать всестороннюю поддержку команде.

Главным тренером новой команды назначен Валерий Грачев. В состав вошли преимущественно игроки молодёжной команды, выигравшей Высшую лигу. Они уже приступили к тренировкам на льду и в спортзале.