Дорога к Байкалу получила уникальную защиту: как это работает?

Предприятие «Газпромнефть – Дорожное строительство» обработало специальным защитным составом 7 км региональной автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Это первый случай применения такой технологии на дорогах регионального значения Иркутской области. Маршрут является частью Качугского тракта и обеспечивает транспортную доступность северных территорий региона, а также ведёт к туристическим объектам побережья озера Байкал. Защитно-восстанавливающим составом было обработано покрытие общей площадью 62 тыс. кв. м.

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Продукт герметизирует микродефекты, препятствует проникновению влаги и останавливает процессы старения покрытия. Применение этой технологии позволяет увеличить межремонтные сроки эксплуатации дороги в среднем на два года и сократить объём последующих ремонтных работ. Нанесение состава выполнялось механизированным способом с использованием специализированного мобильного комплекса для обеспечения равномерности и качества обработки.

Директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог» Пётр Демидов отметил:

«Данный метод нанесения защитного состава впервые применяется на региональных трассах — ранее такие технологии использовались преимущественно на федеральных магистралях. Мы оценим эффективность в реальных условиях и при подтверждении результатов будем применять этот опыт на других объектах».