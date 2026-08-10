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Россияне побили 40-летний рекорд по поеданию яиц

Потребление куриных яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В среднем каждый житель страны съел в прошлом году 251 яйцо, что всего на несколько штук меньше исторического рекорда 1985 года (265 шт.).

«Больше было только в 1985 году», — отмечает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Лидером по потреблению стала Вологодская область, где жители съедают в среднем 327 яиц в год. На втором и третьем местах расположились Белгородская (323 яйца) и Калининградская области (321 яйцо). При этом в статистику не включены яйца, съеденные вне дома: в столовых, ресторанах или школах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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