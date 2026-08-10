«Самолёт» продал 18% акций: кто стал новым акционером и как отреагировал рынок

Группа «Самолёт» объявила об изменении в составе основных акционеров. 30 июля 2026 года АО «Горизонт», представляющее наследников Михаила Кенина, продало почти весь свой пакет (18% из 19,68%) обыкновенных голосующих акций. Покупателем выступила частная инвестиционная компания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» под управлением Fonte Capital Ltd. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов.

«Мы приветствуем приход нового стратегического инвестора», — прокомментировала гендиректор компании Анна Акиньшина. Она отметила, что международный опыт управляющей компании внесёт вклад в достижение целей бизнеса.

Акции группы «Самолёт» позитивно отреагировали на новость и вырвались в лидеры роста: к 17:50 МСК бумаги девелопера прибавили более 14%.

По оценкам аналитиков БКС, стоимость пакета могла составить около 4,2 млрд руб. Рынок воспринял сделку как уход риска навеса акций со стороны предыдущих владельцев.