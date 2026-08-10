ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавшим от атак предприятиям

Банк России призвал банки поддержать малые и средние предприятия, которые пострадали в результате недавних атак на логистические центры и другие объекты. Соответствующие рекомендации отражены в информационном письме регулятора от 7 августа 2026 года.

«Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Речь идёт о предприятиях, пострадавших в результате «террористических актов» на складах, производствах, офисах и торговых помещениях.

Регулятор рекомендует:

Рассматривать реструктуризацию как самостоятельную меру поддержки, даже если у бизнеса нет права на каникулы;

Не начислять штрафы и пени за просрочку платежей;

Не требовать досрочного погашения кредитов;

Оперативно информировать клиентов об изменении графика платежей;

Обеспечить, чтобы реструктуризация не ухудшала кредитную историю предпринимателей.

Эти рекомендации будут действовать до 31 августа 2027 года.