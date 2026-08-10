Новости

Маркетплейсы
Товар пострадал, но компенсаций не будет: как атаки на склады Wildberries ударили по продавцам
«Сгорело на складе — заберут квартиру?»: ТПП просит освободить селлеров Wildberries от личных долгов
«Бизнес начал покидать Вайлдберриз задолго до взрывов»: откровение иркутского предпринимателя
Все материалы сюжета

Курсы валют ЦБ РФ на 11 августа: 82,6060 руб/доллар США и 95,2860 руб/евро

ЦБ РФ с 11 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 82,6060 руб.
  • 1 евро - 95,2860 руб.
  • 10 китайских юаней - 122,5460 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4395 р. (0,53%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4494 р. (0,47%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8910 р. (0,73%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес