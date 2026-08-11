Доллар по 140?: почему эксперты считают текущий курс рубля искусственно заниженным?

По мнению эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнёва, справедливый курс доллара в настоящее время составляет около 140 рублей. В интервью «Газете.Ru» он объяснил свой расчёт.

«Расчёт лучше делать, опираясь на эмиссию рубля и соотношение денежной массы с резервами ЦБ», — отметил эксперт. По его данным, сегодня это около 135 трлн руб. на $723 млрд. Соотношение составляет примерно 186 руб. за единицу валюты (в вакууме при закрытых границах). В 2021 году этот показатель был равен 99 руб. на единицу валюты (60 трлн руб. на $605 млрд). Рост составил 89%, что соответствует среднему рыночному курсу того времени в 73,7 руб. Таким образом, чтобы уравновесить денежную массу, доллар должен стоить около 140 руб.

Селезнёв добавил, что рыночный курс может отклоняться от этого значения из-за цен на нефть или внешней торговли, но коридор ограничен. Отклонение вниз до 120 руб. считается нормой, а ниже 100 руб. — аномалией.

10 августа доллар торговался на Мосбирже на уровне 82,60 руб.

Для поддержки российских экспортёров и экономики в целом эксперты считают, что рубль должен быть значительно слабее. Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что «нужен курс 90 плюс».

«Чрезмерно крепкий рубль снижает рублёвую выручку от экспорта», — отметил он, добавив, что сильный курс приводит к недобору доходов бюджета. Ведяхин прогнозирует изменение ситуации во втором полугодии под давлением роста импорта, снижения процентных ставок и возобновления покупок валюты Минфином. Его прогноз: к концу года курс может вернуться к уровню около 85 рублей за доллар.