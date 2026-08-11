Апартаменты теряют статус «бюджетного входа» в Москву

В пределах старой Москвы количество лотов апартаментов за год сократилось почти вдвое, а в массовом сегменте — в три-четыре раза. На фоне сокращения предложения цены растут, и привычный разрыв между стоимостью апартаментов и жилой недвижимости уменьшается.

«Для покупателя главный риск заключается в том, что доступный вход в хорошую локацию может закрыться раньше, чем он примет решение», — отметил руководитель агентства Dolgov PRO Дмитрий Долгов.

Раньше апартаменты служили для многих молодых людей единственным способом купить недвижимость ближе к центру по доступной цене. Теперь этот сценарий постепенно исчезает: экономия становится менее заметной, а покупателям массового сегмента недоступны льготные программы.

Сильнее всего дорожают апартаменты бизнес- и элитных классов, где покупатели платят прежде всего за локацию и сервис. Инвесторы также продолжают рассматривать их как доходный актив, но разница в цене с жильём сокращается. Дополнительную уверенность рынку придало разрешение временной регистрации в апартаментах, хотя ограничения социальной инфраструктуры сохраняются.