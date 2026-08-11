Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 11 514,5400 руб/1 г золота и 170,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 514,5400 руб.

1 грамм серебра - 170,8200 руб.

1 грамм платины - 4 643,0801 руб.

1 грамм палладия - 3 658,9500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 240,1103 р. (2,13%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7300 р. (4,74%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,0702 р. (1,71%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8001 р. (0,90%) .

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