Владимир Путин посетил Бурятию

Президент России Владимир Путин в Бурятском государственном университете осмотрел выставку, посвящённую реализации мастер-планов городов Дальнего Востока и Улан-Удэнской агломерации.

Экспозицию президенту представили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов, а министр строительства Ирек Файзуллин доложил о ключевых инструментах поддержки регионов.

«В рамках мастер-планов стоит задача раскрыть экономический потенциал арктических и дальневосточных городов и посёлков, сформировать более комфортные условия для жизни людей за счёт строительства современного жилья, социальных и культурных объектов, дорог, модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры, обустройства общественных пространств», – говорится на сайте Кремля.

Напомним, что 24 июля президент посетил Иркутский авиазавод, осмотрел цеха сборки МС-21 и опытные образцы Як-130М. Губернатор Игорь Кобзев, гендиректор завода Андрей Сойнов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложили о ходе сборки и необходимых мерах для стабильной загрузки поточной линии.