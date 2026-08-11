Атаки на Wildberries: логистические объекты в Воронежской области эвакуированы

Логистические объекты компании Wildberries в Воронежской области были эвакуированы. Информация об этом содержится в официальном сообщении RWB.

«Логистические объекты компании в Воронежской области эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности», – сообщили в пресс-службе.

Информации о последствиях атаки не приводится.

Напомним, что с середины июля объекты Wildberries неоднократно подвергались атакам, серьёзно пострадали комплексы в Электростали и Котовске, а также в Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Рязани. По состоянию на 31 июля прямой ущерб от атак оценивался примерно в 75 млрд рублей. Компания приостановила инвестиционную программу, чтобы сосредоточить ресурсы на поддержке пострадавших продавцов.