Путин дал старт работе ГОКа «Ермаковский» в Бурятии по добыче бериллия

Президент России Владимир Путин дал старт работе нового горно-обогатительного комбината «Ермаковский» в Кижингинском районе Бурятии. Предприятие займётся добычей бериллия — металла, используемого в авиации, космической, лазерной и атомной промышленности, и начнёт освоение крупнейшего месторождения планеты.

В сообщении главы республики Алексея Цыденова отмечается, что «Ермаковский» будет перерабатывать 30 тыс. тонн руды в год, производить 2 тыс. тонн бериллиевого концентрата и создаст 389 новых рабочих мест для жителей региона. Проект реализован благодаря статусу территории опережающего развития «Бурятия».

Напомним, что 24 июля президент посетил Иркутский авиазавод, осмотрел цеха сборки МС-21 и опытные образцы Як-130М. Губернатор Игорь Кобзев, гендиректор завода Андрей Сойнов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложили о ходе сборки и необходимых мерах для стабильной загрузки поточной линии.