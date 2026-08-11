Индекс МосБиржи штурмует отметку 2317: что поможет ему удержаться?

Российский рынок акций в понедельник прошёл через волатильную сессию: после утреннего отката и обновления дневного минимума Индекс МосБиржи перешёл к восстановлению, ускорившись вечером.

«В результате был переписан сегодняшний максимум, в очередной раз превышен уровень 2300 п.» Однако закрепиться выше пока не удаётся, но сохраняется хороший дневной плюс.

Поддержку рынку оказала информация о возможном визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву в ближайшие дни. Эта новость вызвала восходящий импульс, так как неопределённость вокруг визита ранее давила на котировки.

Дополнительным драйвером роста стали дорожающая нефть (Brent около $86) и умеренно слабый рубль. Хотя национальная валюта немного укрепилась к закрытию, сырьевой фактор оставался позитивным для рынка.

«Фактор геополитики остаётся ключевым. Если визит состоится и принесёт хоть какие-то признаки прогресса в переговорах по мирному урегулированию, это может вызвать новую волну роста. В таком случае индекс способен пробить ближайшее сопротивление у отметки 2317 пунктов, установленной неделей ранее», – считают аналитики БКС Мир инвестиций.