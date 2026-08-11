Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Сибирь: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в Татарстане из-за атак беспилотников пострадали и погибли люди, Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Сибирь, коллекторы скупили почти все долги МФО, а в Иркутской области произошел инцидент на железной дороге. Подробнее – в обзоре СИА.

Последствия атак

Беспилотники атаковали город Нижнекамск в Татарстане, в результате чего погибли и пострадали люди, рассказал глава региона Рустам Минниханов. «На сегодня 78 пострадавших. <...> 25 человек находятся в больницах», – пояснил Миннниханов. Людям оказывается помощь.

Визит Путина

Президент России Владимир Путин прилетел с рабочим визитом в Новосибирск. Подробности пока не раскрываются. До этого глава государства посетил столицу Бурятии, где провел заседание президиума госсовета России по вопросам развития общественного транспорта и встретился с губернатором региона Алексеем Цыденовым.

Покупка долгов

За первые шесть месяцев текущего года коллекторские агентства выкупили 92,1% всех проблемных долгов, предложенных микрофинансовыми организациями. Этот показатель стал максимальным за последние три года. Для сравнения: в первом полугодии 2025 г. доля приобретенных долгов составила 85,5%, в аналогичный период 2024-го – 71,5%.

Происшествие на путях

На перегоне Облепиха – Разгон Восточно-Сибирской железной дороги накануне произошел сход 11 порожних вагонов грузового поезда без опрокидывания. Задержек движения пассажирских поездов не допущено, пострадавших нет. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку.

Возвращение хоккеистов

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» из Иркутска официально возвращается в чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. В связи с этим руководство клуба приняло решение о смене названия: теперь это «Байкальские Соколы». Главным тренером новой команды назначен Валерий Грачев. В состав вошли преимущественно игроки молодежной команды, выигравшей Высшую лигу. Они уже приступили к тренировкам на льду и в спортзале.