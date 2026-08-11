С 1 сентября клиники не смогут сокращать бесплатную помощь по ОМС из-за отказа от платных услуг

С 1 сентября 2026 года медицинские учреждения не вправе сокращать объём или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС в случае отказа пациента от платных опций. Медики обязаны информировать о возможности получить нужную помощь бесплатно в рамках программы госгарантий. Об этом пишет газета «Известия».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев отметил, что ситуация, когда пациенту приходилось выбирать между долгим ожиданием и платной услугой, была очень распространённой.

«Бесплатная помощь должна оказываться в полном объеме и в установленные сроки независимо от того, воспользовался человек платными услугами или нет», — подчеркнул эксперт.

Медицинский юрист Ирина Гриценко разъяснила, что при нарушении пациенту следует зафиксировать обстоятельства, обратиться к главному врачу с письменным заявлением, а затем направить копию в департамент здравоохранения.

Эксперты рекомендуют сохранять записи на приём, переписку, рекламные сообщения или письменные отказы, а также фиксировать дату, время и фамилию сотрудника.