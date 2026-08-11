Банк Уралсиб приглашает в летнюю школу по экономике и финансам в НГУ

С 22 по 24 августа в кампусе Новосибирского Государственного Университета пройдет одно из самых масштабных образовательных мероприятий Новосибирска для учащихся 8-11 классов и их родителей – бесплатная летняя школа по экономике и финансам. Организаторами мероприятия выступают Новосибирский Государственный Университет и олимпиадная школа «Таргет», одним из партнеров стал Банк Уралсиб.

На занятиях учащимся расскажут об инвестициях, фондовом рынке, бизнесе и финансах, а также о том, как олимпиады помогают поступить в вузы на бюджет. В рамках программы предусмотрены встречи с представителями банковского сектора и инвестиционных компаний, участие в интерактивных воркшопах от студенческих клубов Экономического факультета НГУ, экскурсия по кампусу университета, деловая игра «Финансовый магнат 3.0».

Сотрудники Банка Уралсиб проведут для школьников мини-лекцию и игру-квиз, где участники игры ответят на классические вопросы по финансовой грамотности, выполнят различные задания, а также пройдут испытания, посвящённые финансам в кино, музыке, литературе и интернет-мемах.

Банк Уралсиб приглашает учащихся 8-11 классов Новосибирска принять участие в работе летней школы по экономике и финансам! Приходите, будет интересно!

Узнать подробности и записаться в школу можно по ссылке .

. Когда: 22–24 августа, ежедневно с 10:00 до 14:00

22–24 августа, ежедневно с 10:00 до 14:00 Где: кампус НГУ, Пирогова, 3 .

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