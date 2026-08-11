Новости

Круглый стол "Квадратный метр в тисках противоречий"
Как в кризис не забыть о развитии Иркутска?
Какие перспективы у иркутского рынка жилого строительства?
Что происходит на рынке жилищного строительства в Иркутской области? (видео)
Все материалы сюжета

Новый план спасения малых городов: зачем Путину нужны мастер-планы?

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить связанность опорных населённых пунктов, чтобы они стали частью экономического каркаса страны. По его словам, это стратегически важная задача, так как в них проживает почти 3/4 россиян, а ежедневно туда приезжают жители соседних сел для получения услуг, передаёт газета "Ведомости".

«Президент поручил существенно повысить качество среды», — отметил он. Всего в России насчитывается 2160 опорных населённых пунктов. Их развитие идёт по утверждённым программам и мастер-планам, разработанным в прошлом году. Однако разрыв между крупными городами и малыми поселениями остаётся значительным:

  • В мегаполисах довольны средой жизни 75% жителей;
  • В малых городах этот показатель составляет лишь 44%. По мнению гендидира Дом.РФ Виталия Мутко, ключевыми факторами развития являются наличие мастер-планов, доступное жильё (особенно для семей с детьми) и сохранение культурного наследия.

Читайте также:

«Деревянный бум»: 65% новых домов в Иркутской области строят из дерева
20 июля 2026
«Дом вместо стройки»: почему россияне массово отказываются от строительства с нуля
14 июля 2026

Экономгеограф Руслан Дохов объяснил историческую проблему: после индустриализации пространство стало иерархичным («дерево»), где легко попасть только в ближайший крупный центр, но сложно — в соседний город. Такая система уязвима в кризисы. Для решения проблемы необходима поддержка локальной связности.

Политолог Павел Склянчук указывает на нехватку законодательной гибкости при распределении ресурсов между муниципалитетами. Это приводит к тому, что дороги часто ремонтируют не целиком, а до административной границы районов.

Эксперт Ольга Позднякова считает, что люди уезжают из-за неудовлетворённости базовыми услугами: образованием, медициной и работой. Если эти факторы будут доступны, большинство предпочтёт остаться жить дома.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (243)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес