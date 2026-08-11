Новый план спасения малых городов: зачем Путину нужны мастер-планы?

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить связанность опорных населённых пунктов, чтобы они стали частью экономического каркаса страны. По его словам, это стратегически важная задача, так как в них проживает почти 3/4 россиян, а ежедневно туда приезжают жители соседних сел для получения услуг, передаёт газета "Ведомости".

«Президент поручил существенно повысить качество среды», — отметил он. Всего в России насчитывается 2160 опорных населённых пунктов. Их развитие идёт по утверждённым программам и мастер-планам, разработанным в прошлом году. Однако разрыв между крупными городами и малыми поселениями остаётся значительным:

В мегаполисах довольны средой жизни 75% жителей;

В малых городах этот показатель составляет лишь 44%. По мнению гендидира Дом.РФ Виталия Мутко, ключевыми факторами развития являются наличие мастер-планов, доступное жильё (особенно для семей с детьми) и сохранение культурного наследия.

Экономгеограф Руслан Дохов объяснил историческую проблему: после индустриализации пространство стало иерархичным («дерево»), где легко попасть только в ближайший крупный центр, но сложно — в соседний город. Такая система уязвима в кризисы. Для решения проблемы необходима поддержка локальной связности.

Политолог Павел Склянчук указывает на нехватку законодательной гибкости при распределении ресурсов между муниципалитетами. Это приводит к тому, что дороги часто ремонтируют не целиком, а до административной границы районов.

Эксперт Ольга Позднякова считает, что люди уезжают из-за неудовлетворённости базовыми услугами: образованием, медициной и работой. Если эти факторы будут доступны, большинство предпочтёт остаться жить дома.