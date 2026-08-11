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Химический сектор обогнал доллар: кто стал главным победителем июля?

В июле лидером по доходности на российском рынке стали акции химического сектора, а также ряда других отраслей, сообщает ЦБ. Их положительная доходность составила от +3,6% до +7,9%, что во многом связано с выплатой дивидендов крупными компаниями. На втором месте оказались валютные инструменты:

  • Депозит в юанях — +3,1%;
  • Депозит в долларах США — +2,8%;
  • Депозит в евро — +2,6%. Об этом говорится в обзоре Банка России за июль 2026 года.
  • Также высокую доходность показали корпоративные облигации (BBB — +2,3%, IT-сектор — +2,2%, ОФЗ — +2%).

Отрицательную динамику продемонстрировали акции металлургической отрасли (–6,1%), индекс Мосбиржи (–1,2%) и замещающие облигации (–0,9%). Среди иностранных инструментов лучший результат показал биткоин (+10,1%).

За последние 12 месяцев наибольшую полную доходность показали золото (+22,1% г/г) и рублёвые депозиты (+18,2%). При этом рынок акций завершил месяц падением почти на 6%. Однако после достижения минимумов в середине месяца индекс МосБиржи вырос на 20,8%, восстановившись до уровня 2293,32 пункта.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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