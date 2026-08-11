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Иркутская область заняла 31 место в рейтинге аварийности на дорогах

Согласно рейтингу РИА Новости, Чечня, Московская и Брянская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область стали регионами с самой низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии 2026 года.

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Иркутская область заняла 31 место, выше нее на 29-м Новосибирская область. Ниже столицы Приангарья Красноярский край – 40-е место и Республика Бурятия – 63-е.

Наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской и Тюменской областях, Республике Алтай.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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