Иркутская область заняла 31 место в рейтинге аварийности на дорогах

Согласно рейтингу РИА Новости, Чечня, Московская и Брянская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Оренбургская область стали регионами с самой низкой аварийностью на дорогах в первом полугодии 2026 года.

Иркутская область заняла 31 место, выше нее на 29-м Новосибирская область. Ниже столицы Приангарья Красноярский край – 40-е место и Республика Бурятия – 63-е.

Наибольшее число ДТП с пострадавшими зафиксировано в Туве, Калмыкии и Костромской и Тюменской областях, Республике Алтай.