Путин в Бурятии: транспортная реформа и новая урбанистика

Президент России Владимир Путин 10 августа посетил Бурятию. Это стало продолжением его турне по Сибири, которое за последние недели включило визиты в Иркутск, Омск и Красноярск, сообщают "Ведомости".

Фото http://kremlin.ru/

Фото http://kremlin.ru/

Тема транспорта: «Гарантирующий перевозчик» и новые источники финансирования

На заседании президиума Госсовета президент обозначил ключевые цели развития общественного транспорта к 2030 году:

Доля не устаревшего парка должна составить минимум 85%.

Поездки должны быть безопасными и доступными.

По данным Народного фронта, главная проблема сейчас — нарушение расписания маршрутов. Для решения этих задач предлагается:

Направлять часть средств дорожных фондов на развитие транспорта (с закреплением расходов целевой статьёй бюджета).

Ввести институт «гарантирующего перевозчика», который будет отвечать за бесперебойное обслуживание региона. При этом Путин отметил риск монополизации.

Минтранс предлагает ввести регулируемые тарифы вместо текущих рыночных, чтобы повысить качество услуг.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что дорожные фонды уже эффективно работают для дорог, поэтому общественный транспорт должен финансироваться из дополнительных источников, например, от штрафов ОСАГО.

Фото http://kremlin.ru/

Тема городов: мастер-планы и сохранение самобытности

До заседания Путин осмотрел выставку «Дальний Восток – от комфортной городской среды к мастер-плану». Он пообщался с архитекторами и градостроителями, отметив важность гармонии городской среды.

«Вроде зданий много, а города-то нет... Вот насколько важна ваша работа», — сказал он.

Президент поддержал идею законодательно закрепить понятие «мастер-плана» как стратегического инструмента развития городов. Также обсуждалась идея создания инвестиционного паспорта каждого девелоперского проекта.

Особое внимание уделялось сохранению исторической самобытности городов. Президент подчеркнул, что нельзя допустить депопуляцию территорий и сосредоточение ресурсов только в крупных агломерациях, учитывая размеры страны.

Фото http://kremlin.ru/