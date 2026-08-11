Ипотеку признали самым стрессовым финансовым решением для россиян

Оформление ипотеки является самым стрессовым финансовым решением для россиян, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру» и платформы «Еврокредит.ру». 28% респондентов назвали ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряжённым решением, ещё 19% — оформление крупного кредита.

Среди тех, кто назвал ипотеку самым сложным шагом, 41% опасается долгосрочных обязательств, 27% переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит рост сопутствующих расходов, а 13% признались в дискомфорте из-за большого количества условий и документов. При необходимости занять деньги у близких 36% респондентов опасаются испортить отношения, а среди дающих в долг 38% беспокоятся о невозврате средств.

Высокий уровень стресса зафиксирован у россиян 25–34 лет (69%). 52% респондентов минимум дважды за год откладывали финансовое решение из-за страха ошибки, а 43% стали внимательнее относиться к деньгам. Перед сложным решением 47% обсуждают его с родственниками, 24% самостоятельно изучают информацию, 16% консультируются со специалистами.

Ранее стало известно, что после ажиотажного спроса на ипотеку в июне июль показал резкий спад выдач — как в денежном, так и количественном выражении. По словам банкиров, основной спад пришелся на льготные программы, преимущественно «Семейную ипотеку», которая показала резкий рост в июне на фоне ожиданий по ужесточению программы. Однако в итоге корректировка была перенесена на 1 октября, что дало значимый рост рыночной ипотеки. И это не временное явление, уверены финансисты.