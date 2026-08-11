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МИД России сообщил о гибели иностранных граждан при атаке ВСУ на Нижнекамск

В результате террористической атаки Вооружённых сил Украины на гражданские объекты в Нижнекамске 10 августа погибли по меньшей мере 13 человек, большинство из которых — иностранные граждане, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По предварительной информации, среди погибших — 8 граждан Узбекистана и 1 гражданин Таджикистана, около 20 иностранцев получили ранения.

Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о 12 погибших и 39 раненых в результате атаки БПЛА на город.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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