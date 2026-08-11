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Оборот розничной торговли вырос в Иркутской области

В Иркутской области зафиксировали рост оборота розничной торговли по итогам минувшего полугодия. Подробности сообщает Иркутскстат.

«В первом полугодии 2026 года жители Иркутской области не снижали потребительскую активность. Оборот розничной торговли вырос на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года», – рассказали аналитики.

В рознице было продано товаров на 467,6 млрд рублей. В обороте преобладали пищевые продукты, напитки и табачные изделия – 51%, а непродовольственные товары составили 49%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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