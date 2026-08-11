Курс доллара к 85 рублям: почему рубль больше не будет «сверхкрепким»?

По мнению инвестбанкира Евгения Когана, ослабление рубля продолжится ещё около месяца. Основными причинами он называет снижение экспортных доходов, закупки топлива за границей, высокую инфляцию внутри страны и отток капитала.

«В дальнейшем рубль может стабилизироваться», — отмечает эксперт. Он объясняет это тем, что цены на российский экспорт остаются высокими, а ставки по-прежнему значительны.

Однако рассчитывать на сильное укрепление не стоит: «Это был период аномально сильного рубля из-за высоких экспортных цен вследствие войны на Ближнем Востоке». Без таких исключительных факторов ожидать сверхкрепкого курса сложно.

Коган прогнозирует, что рубль найдёт новое равновесие и останется на этом уровне до изменения внешних условий. По его оценкам, этот уровень составит примерно 85 рублей за доллар.

На 10 августа доллар торговался на Мосбирже на уровне 82,60 руб.

Эксперты считают, что для поддержки российских экспортёров и экономики в целом рубль должен быть значительно слабее. Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что «нужен курс 90 плюс».

«Чрезмерно крепкий рубль снижает рублёвую выручку от экспорта», — отметил он, добавив, что сильный курс приводит к недобору доходов бюджета. Ведяхин прогнозирует изменение ситуации во втором полугодии под давлением роста импорта, снижения процентных ставок и возобновления покупок валюты Минфином. Его прогноз: к концу года курс может вернуться к уровню около 85 рублей за доллар.