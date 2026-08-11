Ажиотаж вокруг «Звезд на Байкале» обрушил сайт Иркутского музтеатра

В Иркутске 11 августа стартовала продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале». Из-за ажиотажного спроса публики обрушился сайт Иркутского музыкального театра имени Загурского, где в сентябре состоится мероприятие.

Событие ежегодно пользуется интересом со стороны зрителей. И в этот раз жители и гости города стали активно скупать билеты – ранним утром уже была продана существенная часть. С повышенной активностью пользователей интернет-ресурс не справился.

Как пояснили СИА в театре, сейчас у кассы также наблюдается очередь, потому бронирование билетов по телефону не проводят. Агентству сообщили, что периодически сайт становится доступен, когда снижается количество пользователей. Такие проблемы наблюдаются ежегодно.