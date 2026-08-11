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Парк с городком в форме большого карася появится в Иркутске в этом году

В Иркутске благоустраивают новый парк. Его «сердцем» станет необычный городок в форме большого карася. Пространство откроют в этом году на территории микрорайона Юбилейный, рассказал мэр Руслан Болотов.

«Проверил, как продвигается создание нового общественного пространства в Юбилейном – парка отдыха "Караси". Проект необычный: делаем прогулочную дорожку на берегу озера, разные зоны для игр. Детский городок будет сделан в форме большого карася – отсюда и название парка. И не только поэтому: пообщался с рыбаками, говорят, в озере есть клев», – прокомментировал градоначальник.

Сейчас подрядчик укладывает деревянный настил, ждет поставку плитки. Уже подключено видеонаблюдение. На этой неделе планируете установить опоры освещения и подключить светильники, затем уложить резинопол, плитку и, как только завезут игровой комплекс, приступить к его монтажу. В парке высадят новые деревья, обустроят газоны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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